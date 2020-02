Reta final: Operação Drácon caminha na Justiça com depoimentos

PUBLICIDADE 

Testemunhas do caso da Operação Drácon, que investigou supostas irregularidades cometidas por cinco deputados distritais em 2015 e 2016, prestaram depoimento ontem na 8ª Vara Criminal de Brasília.

O processo tem caminhado de forma sigilosa, mas há informações de que as audiências com os réus ainda devem acontecer. Dentre os investigados, estão o atual secretário de Relações Parlamentares, Bispo Renato Andrade, e a atual deputada federal Celina Leão (PP).

Uma fonte presente no tribunal e que está a par do processo confirmou à coluna a informação de que o processo da Drácon estaria caminhando. Ao ser questionado, foi direto: “ontem só foram as testemunhas”.

Em 2016 a Gaeco, vinculado ao Ministério local (MPDFT), em conjunto com a Polícia Civil do DF, cumpriram mandados de busca e apreensão para averiguar suposto recebimento de propina em troca do direcionamento de recursos, oriundos de emendas parlamentares, para empresas responsáveis pela manutenção de escolas públicas e também companhias prestadoras de serviço de fornecimento de leitos de UTI.