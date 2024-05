Reta final do semestre com PPCUB

Os trabalhos na Câmara Legislativa do DF (CLDF) prometem ser mais intensos a partir da semana que vem. O protagonista nos debates que marcaram os primeiros meses de 2024 foi o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), enviado à Casa pelo Executivo no mês de março.

E assim permanecerá. A proposta que visa atualizar as regras de ordenamento das áreas que integram o Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), bem como as normas de uso e ocupação do solo, vem sendo minuciosamente avaliada pelos parlamentares e discutida em Comissões Gerais que aconteceram semanalmente. Há previsão, ainda, de mais três reuniões nos próximos dias.

O presidente da Casa, deputado Wellington Luiz (MDB/foto) já confirmou, em outras ocasiões, que este assunto seguirá sendo o tema central deste semestre, e que ele poderá ir a Plenário em junho.