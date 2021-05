A senadora Leila Barros (PSB-DF) questionou a liderança de Pazuello na condução do Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19

A senadora Leila Barros (PSB-DF/foto) se destacou na CPI da Covid ontem, durante depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Leila questionou a liderança dele na condução da pasta e ouviu dele que não foi o “único responsável” pelo número de mortes pela covid-19 no Brasil, pois há responsabilidades “em todos os níveis”.

Ilhas – De acordo com Leila, um dos problemas do atual Governo Federal é que “cada ministério é uma ilha”. “Se tem o exército, mas não se tem um comando, é cada um cuidando da sua ilha”, afirmou, ao acrescentar que a responsabilidade maior é do comandante geral, o presidente Jair Bolsonaro.

Atuação – Leila, aliás, tem tido uma boa atuação na CPI, na vaga destinada à bancada feminina do Senado mediante revezamentos. A senadora não apenas tem estado presente em todas as reuniões como é responsável por boas perguntas e questionamentos pertinentes para as investigações. Por esse trabalho, tem sido constantemente elogiada pelos colegas.

Águas Lindas

Falando em CPI da Covid, o colegiado da comissão tirou da gaveta um assunto que remete diretamente ao Entorno do Distrito Federal. Os senadores perguntaram a Pazuello o motivo do Hospital de Campanha de Águas Lindas, em Goiás, ter sido desmontado, já que atendia a tantas pessoas e se tratava de um hospital federal.

Conflitos – O ex-ministro disse que era uma questão pontual e não saberia responder de pronto, mas iria buscar uma resposta junto aos assessores. A grande ocupação de leitos de covid no DF e a transferência de vários pacientes de Goiás para cá terminaram por levar a conflitos entre os governadores Ibaneis Rocha e Ronaldo Caiado, meses atrás.

“Sem problemas”

A ministra da Secretaria de Governo da Presidência, deputada Flávia Arruda (PL-DF), negou ontem informações de bastidores feitas por deputados do Centrão de que ela estaria envolvida em uma articulação, ao lado do deputado Arthur Lira (PP-AL), para retirar do posto o líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR). A história foi contada há alguns dias pelo Jornal de Brasília.

“Intriga” – “Isso é intriga interna para reduzir todas as convergências que temos. Não influencio em nenhuma decisão interna da Câmara, é uma prerrogativa do líder com o presidente”, afirmou. Flávia disse ainda que não há desconforto algum entre ela e Barros. “A gente se dá super bem”, frisou.

Exclusão

O deputado federal Professor Israel (PV-DF) comemorou, ontem, a apresentação de um novo texto na CCJ da Câmara pelo relator, referente à PEC 32 – proposta de Reforma Administrativa. Foram excluídos vários princípios adicionais, inclusive a subsidiariedade, que constavam na matéria enviada pelo Governo ao Congresso.

Estabilidade – “Foi mais uma vitória que obtivemos e mostrou a força da mobilização que temos feito. A luta deve continuar”, afirmou Israel. A medida, conforme afirmou o relator, deputado Darci de Matos (PSD-PR), foi adotada para manter a estabilidade nas relações jurídicas e evitar judicialização extremada da matéria, posteriormente.

Em Planaltina

O deputado distrital Rafael Prudente (MDB) divulgou que as obras de construção de um campo de futebol com grama sintética previsto para os moradores da Estância, em Planaltina, devem começar dentro de poucos dias.

R$ 600 mil – Prudente foi o responsável pela destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares para o campo e contou que foram desbloqueados, recentemente, R$ 600 mil que custearão os trabalhos.

Reivindicação – “O contrato de construção já foi solicitado e sou só agradecimentos. Este consiste num equipamento público muito reivindicado pela população, motivo pelo qual atuei para que saísse do papel”, afirmou ele.

Sem traduções

Desde ontem, empresários do Distrito Federal não precisam mais traduzir o nome de suas empresas para efetuar o registro. Foi publicada no Diário Oficial do DF a Lei 6.855/2021, que revoga uma antiga legislação e deixa de obrigar a tradução da denominação de firmas comerciais registradas com vocábulos estrangeiros.

Melhorias – A avaliação dos deputados distritais que aprovaram a nova lei é de que a obrigação era desnecessária e não representava qualquer benefício para a sociedade. Além disso, a liberação dessa antiga regra ajudará a melhorar o ambiente de negócios no DF e dará mais segurança jurídica aos empreendedores, com menos burocracia.

Amamentação

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) promove hoje audiência pública remota para debater sobre amamentação e seus desafios. A iniciativa tem como objetivo promover a proteção ao aleitamento materno no DF. Terá início às 10h e será transmitida ao vivo pela TV Web CLDF, tanto no Youtube quanto no e-Democracia.

Participantes – Para a conversa, foram convidados a médica Sônia Salviano; a coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno do DF, Miriam Santos; a mãe Lilian Rocha; o representante da Divisão de Vigilância Sanitária, Manoel Silva Neto; o promotor de Justiça Clayton Germano, e o diretor do Procon-DF, Marcelo de Souza.

Na Fercal

Emenda do deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC) garantiu a pavimentação da Rua do Mato e a construção das galerias de águas pluviais no entorno da área, localizada na Fercal. Segundo contou o parlamentar, cerca de 165 moradores serão beneficiados com a obra – reivindicação antiga deles.

Galeria – Dentro do mesmo projeto, será construída também uma nova galeria de águas pluviais, com a instalação de manilhas de concreto que servirão para guiar a água da chuva diretamente para um córrego que fica ali próximo. Antes, a água perfurava a estrada de terra batida, causando erosões e muitos transtornos para os moradores.