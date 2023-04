Republicanos nas duas tribunas

A propósito, na sessão desta terça-feira, 25, Gilvan Máximo conversou cordialmente com o ex-deputado Marcelo Freixo

Para quem duvida de que o Republicanos manterá sua posição original de oposição ao governo Lula: o deputado brasiliense Gilvan Máximo, eleito pelo partido, foi à tribuna avisar que “o Brasil passa por um momento difícil, passa por muita briga no plenário, muito mi-mi-mi, mas nós temos mesmo é que trazer propostas para a população. Afinal, enquanto fica esse Fla-Flu aqui, um só usa a tribuna do lado direito, o outro só usa do lado esquerdo, e eu uso as duas tribunas, porque sou a favor do Brasil”.

A propósito, na sessão desta terça-feira, 25, Gilvan Máximo conversou cordialmente com o ex-deputado Marcelo Freixo, ex-PSOL e hoje PT, que preside a Embratur no governo Lula.

Sugestão às montadoras

Gilvan Máximo aproveitou a mesma subida à tribuna da Câmara para dar uma sugestão. Avisou que “as pessoas estão dizendo que não se vende carro no Brasil, mas não vende mesmo. O carro popular está sendo vendido a 75 mil reais. As montadoras de carro precisam baixar o valor dos carros, além do juro altíssimo. Nós precisamos conscientizar essas montadoras de que o carro popular é muito caro. Um carro popular não pode custar mais do que 40 mil reais”.