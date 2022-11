Renovação no PT

Dá para se atribuir esse desempenho à força de gravidade do partido, mas Rosilene vestiu a camisa e teve votação muito próxima à de Flávia Arruda

À parte o protagonismo do hoje distrital Leandro Grass, que ficará sem mandato, mas está ativíssimo nos bastidores, o PT brasiliense deve apostar em uma renovação para as eleições de 2016.

Esse movimento já começou e deverá envolver três nomes, todos de participantes da eleição de 2022. Está na lista a sindicalista Rosilene Corrêa, que disputou sua primeira eleição e conseguiu 356 mil votos para o Senado.

Dá para se atribuir esse desempenho à força de gravidade do partido, mas Rosilene vestiu a camisa e teve votação muito próxima à de Flávia Arruda, que saiu muito à frente na campanha.

De quebra, ela permaneceu no jogo mesmo depois do primeiro turno no trabalho pela candidatura de Lula. Tudo isso conta pontos. Outra aposta deve ser feita no distrital eleito Gabriel Magno, que se firmou como sucessor da atual deputada Arlete Sampaio, responsável por uma corrente relevante do partido.

Arlete foi distrital por três mandatos, vice-governadora e disputou duas majoritárias, para o Buriti e para o Senado. É um bom ponto de partida. O terceiro da lista é Paulo Tadeu, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas em outra encarnação campeão de votos para a Câmara dos Deputados pelo PT.

Embora desfiliado, ele participou nos bastidores da campanha petista, que inclusive devolveu seu irmão Ricardo Vale para o cargo de distrital. Paulo Tadeu terá tempo de serviço para se aposentar do Tribunal de Contas pouco antes da eleição de 2026.