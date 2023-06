Reformas no Instituto de Pesquisa e Estatística

Com essas informações em mão o Governo do Distrito Federal tem condições de ser mais assertivo na elaboração e gerenciamento de políticas públicas

O novo diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, Manoel Barros assume o cargo visando estruturar o IPEDF como uma autarquia de credibilidade, assim como reestruturar a carreira com a realização de concurso público, modernização tecnológica, reforma da sede, já que o prédio é antigo e reforçar a nova identidade da Casa diante do novo cenário.

O Instituto que completa um ano nesta semana segue realizando o tradicional serviço de excelência que a Codeplan realizou ao longo das últimas das últimas cinco décadas com o foco principal a realização de pesquisas e estudos baseados em métodos científicos visando a disponibilização para a sociedade do DF de dados demográficos, socioeconômicos, ambientais e territoriais.

Censo do DF

O IPEDF reúne vários produtos importantes a começar pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), que é realizada a cada dois anos e permite um diagnóstico detalhado de todas as regiões administrativas da capital. É uma espécie de Censo do DF.

Com os dados coletados na PDAD é possível realizar vários estudos e recortes, de acordo com a temática a ser abordada. Visitando in loco todas as RAs, o GDF conhece as diferentes realidades de Brasília e trabalha em cada uma delas de forma especifica para atender os cidadãos.