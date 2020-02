Reforma: todos pela 308 Sul

PUBLICIDADE 

Patrimônio histórico de Brasília, a quadra modelo da 308 Sul já está em fase de iniciar sua reforma e já conta com recursos disponíveis nos cofres do governo local. A verba para a preservação do local foi cedida pelo Ministério do Turismo e deve servir para restaurar “pontos sensíveis” do local.

O próximo passo virá da Secretaria de Turismo, comandada por Vanessa Mendonça, que deve anunciar o edital para a contratação das empresas que serão autorizadas a trabalhar na obra. A reforma, no entanto, não deve alterar o desenho original do patrimônio tombado.

Inspirado na arquitetura comunista, com traços do modernismo arquitetônico de Bauhaus, a superquadra preserva o modelo que é replicado em todo o Plano Piloto.