Belarus voltará a ser um dos principais fornecedores de potássio ao Brasil, como ocorria antes da guerra da Europa Oriental. A previsão é do embaixador de Belarus em Brasília, Sergey Lukasevich, em entrevista coletiva.

Belarus já foi um dos três maiores fornecedores de fertilizantes ao Brasil, mas o desalinho das cadeias de produção nos últimos anos fez com que as vendas caíssem para 7,7% do mercado nacional, o equivalente a 1,1 milhão de toneladas.

Já foram de 18%. Para o embaixador Lukasevich, isso significará uma redução dos preços pagos pelo Brasil e um aumento do faturamento de Belarus nas relações comerciais.

O embaixador também defendeu a adesão de Belarus ao Brics, a entidade nacional que já reúne Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. Para Lukasevich isso corresponde à defesa, feita por seu país, de uma multipolaridade no plano internacional.