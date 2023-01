Rebeca no Parque da Cidade

Começou a ter problemas em 2007, quando sofreu acusação de doping, após ser pega em dois exames por uso exógeno do hormônio testosterona

A ex-nadadora brasiliense Rebeca Gusmão já foi nomeada administradora do Parque da Cidade Sarah Kubitschek está agora sob a gestão da ex-nadadora brasiliense Rebeca Gusmão, substituindo Carlos Alberto Bougleux, por indicação do secretário do Esporte, Júlio Cesar Ribeiro.

Nas eleições de 2022, Rebeca concorreu a distrital pelo União Brasil, mas não se elegeu. Como nadadora, Rebeca viveu uma sequência de vitórias e recordes nos anos 1990 e 2000, que a firmaram como promessa da natação brasileira.

Começou a ter problemas em 2007, quando sofreu acusação de doping, após ser pega em dois exames por uso exógeno do hormônio testosterona.

Condenada, perdeu medalhas e acabou banida do esporte, mas sempre contestou as acusações e, após um processo controverso, acabou absolvida.