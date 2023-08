Reativação do mercado imobiliário

Ibaneis avisou que está com vários projetos em andamento para manter a economia em movimento

O lançamento do novo setor Jóquei Clube para ativar a economia do Distrito Federal foi anunciada nesta terça-feira, 8, pelo governador Ibaneis Rocha.

No evento da posse de quatro entidades empresariais ligados ao setor imobiliário, em que ganhou até uma nova camisa do Flamengo, Ibaneis avisou que está com vários projetos em andamento para manter a economia em movimento.

Com o estoque do Noroeste acabando, disse ele, é preciso encontrar iniciativas capazes de manter o nível de emprego, abrindo licitações e atendendo a mão de obra que perderá espaços.

O Jóquei Clube chega ainda este ano e a Terracap já está preparando lançamentos como o Tororó, voltado para a classe média. Afinal, disse Ibaneis, ele está convencido de que a marca do seu governo não estará nas obras, mas em manter o desenvolvimento da cidade.

“Governo precisa ter o foco nos pobres, com eficiência do serviço público e criação de empregos; já para os ricos, basta não atrapalhar”, resumiu.

Tudo pronto para o novo Refis

Além disso, Ibaneis anunciou aos empresários que encaminhará de imediato o projeto de lei do novo Refis que nós conseguimos aprovar em tempo recorde e para o qual conseguimos unanimidade do Confaz.

O projeto abrange dívidas até 2022, abrangendo o período de pandemia que foi a fase mais difícil para o empresariado”.

“Nós vamos precisar alavancar mais uma vez o setor produtivo”, disse o governador. O Refis III busca recuperar cerca de R$ 200 milhões de dívidas de tributos e impostos de pessoa física e pessoa jurídica, parte desse montante contraído durante o período de pandemia de covid-19.

O plano do novo Refis é contemplar dívidas feitas até 2022, com descontos de até 99% de juros, e também terá entrada mínima de 10% da dívida mais o parcelamento do débito.