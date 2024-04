Mal aconteceram as vaias à vice Celina Leão no evento do Sol Nascente e ela recebeu mensagem da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Dizia que Celina é “forte, determinada, temente a Deus e só pensa no melhor para o Distrito Federal”. Soou como um endosso.

Mas Michelle não deu uma palavra sobre o conforto de Lula a Celina durante o ensaio de vaia.