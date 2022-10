Rafael Prudente vai ciceronear nova bancada do MDB

“Quando vocês sentirem saudades da terra de vocês, pode ter certeza, que aqui vocês vão encontrar um pouquinho do estado de vocês também” avisou

Eleito deputado federal, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, participou nesta quarta-feira, 19, do primeiro encontro da nova bancada do MDB, convocada pelo presidente nacional do partido, o paulista Baleia Rossi.

Como brasiliense e já deputado distrital, Rafael Prudente se colocou à disposição da nova bancada e prometeu mostrar aos novos colegas as belezas da nossa cidade.

“Quando vocês sentirem saudades da terra de vocês, pode ter certeza, que aqui vocês vão encontrar um pouquinho do estado de vocês também” avisou.

O MDB que elegeu em 2018, 34 deputados, desta vez aumentou a bancada para 42 deputados federais e passará a ser em 2023 a quinta maior bancada da Câmara dos Deputados, empatada com o PSD.

O presidente nacional Baleia Rossi assegurou que “o MDB não tem dono, ninguém dá as cartas sozinho em nosso partido”.