Questão de democracia

O Brasil já não é um país democrático – e por culpa do Judiciário. A constatação é da deputada brasiliense Bia Kicis, que foi à tribuna para dizer que “nós já não vivemos num país democrático, embora o presidente da República sempre tenha, como ele mesmo gosta de dizer, jogado dentro das quatro linhas”.

A culpa é “dos demais jogadores que fazem questão de extrapolar as quatro linhas e avançar sobre as atribuições dos outros poderes”. Conclusão de Bia: “nós estamos vivendo um momento de censura e nenhuma censura convive com a democracia”.

Afinal, diz a deputada pelo Distrito Federal, “enquanto alguns festejam a eleição do Lula, não podemos sequer questionar o resultado das eleições, porque esse questionamento tem levado à censura imediata, à queda das redes sociais de parlamentares, de jornalistas, de pessoas comuns”.

Previsivelmente, Bia Kicis cita o caso do “candidato a vice-presidente de outra chapa, Marcos Cintra, que nunca foi ligado ao presidente Bolsonaro, mas ainda assim, pelo simples questionar, teve suas redes também suspensas”.