Questão de andar armado

Já o também brasiliense Alberto Fraga aproveitou a sessão desta terça, 19, para cumprimentar também deputado Alexandre Leite, que, no sábado, foi assaltado, mas, “por ter uma arma de fogo, reagiu, matou um vagabundo e deixou o outro ferido”. Fraga, claro, tirou suas conclusões do episódio: acha que “é um recado para a esquerda aprender, de uma vez por todas, que, quando a presa está armada, o predador dorme com fome”.