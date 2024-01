PT debaterá cultura no Distrito Federal

A reunião antecipará o tema “Democracia e Direito à Cultura”, para a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que promete espaço de articulação e integração das políticas de cultura

O PT organizará neste sábado, 13, a Conferência de Cultura do Distrito Federal e tenta mobilizar a militância para participação maior. A direção do partido afirma que a cultura é um dos eixos centrais do governo Lula, que recriou o Ministério da Cultura e retomou importantes políticas públicas, incluindo a própria conferência, espaço fundamental de democracia e participação social.

A reunião antecipará o tema “Democracia e Direito à Cultura”, para a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que promete espaço de articulação e integração das políticas de cultura e suas diretrizes em todo o Brasil de maneira transversal.