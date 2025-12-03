Proteção a quem tem fator Rh

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, nesta quarta-feira (3), a sanção à lei que estabelece o 1º de junho como o Dia de Conscientização sobre a Identificação do Fator Rh no Distrito Federal. A legislação é de autoria do Joaquim Roriz Neto do PL e tem como objetivo reforçar a importância de a população conhecer seu tipo sanguíneo e seu Fator Rh — informação simples, mas essencial para salvar vidas.

O autor da lei destaca que a medida busca ampliar o acesso da sociedade a informações fundamentais para a saúde. Segundo Joaquim Roriz Neto, “identificar o Fator Rh no sangue é uma informação simples, mas que pode salvar vidas. Saber se o Rh é positivo ou negativo é fundamental para realizar cirurgias, fazer transfusões de sangue e até para planejar uma gravidez. No caso de gestantes, essa informação ajuda a evitar problemas graves, como a eritroblastose fetal, uma doença que ocorre quando há incompatibilidade entre o sangue da mãe e do bebê. Por isso, aproveitar o dia 1º de junho — período em que também acontecem ações de incentivo à doação de sangue — é uma forma de reforçar a importância dessa conscientização.”

Roriz Neto também ressalta o impacto da medida em situações emergenciais. “Em acidentes com grande perda de sangue, não há tempo para enviar amostras ao laboratório e aguardar resultados. Nesses casos, já saber o tipo sanguíneo e o Fator Rh permite que a equipe médica faça a transfusão correta imediatamente, aumentando as chances de sobrevivência do paciente.”