Protagonismo internacional, quem diria

Solenemente ignorados pelas governistas e até pela mídia, as incursões de parlamentares brasileiros bolsonaristas por parlamentos do Hemisfério Norte enfim estão dando resultados. Uma foto do ministro Alexandre de Moraes, com seu perfil característico, foi exposta nesta terça-feira, 7, no Congresso dos Estados Unidos, pela deputada Maria Elvira Salazar, que se tornou interlocutora frequente dos brasileiros Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro.

Eleita pela Florida e filha de imigrantes cubanos, Maria Elvira é trompista de carteirinha e atendeu a apelos dos amigos de Brasília. Exposta na tribuna da Câmara dos Representantes, onde a direita republicana tem o controle por apenas três votos, a foto de Alexandre foi exibida pela deputada enquanto o acusava de censurar a informação de que o presidente Lula apoia o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega.

“Porque esse careca aqui pode impedir os brasileiros de saber que Lula apoia Ortega, um comunista”? perguntou Maria Elvira. Mas pode ter também um dedinho de Elon Musk nessa história. A deputada também fez questão de citar ordem do ministro Alexandre de Moraes para que o X retirasse postagens de parlamentares bolsonaristas em uma hora sob pena de multa de 30 mil dólares.