Projeto evita migração de auditores fiscais

Enviado pelo Buriti, o projeto em trâmite da CLDF que reestrutura a carreira de auditoria tributária pretende nivelar o salário da categoria com a média nacional e, assim, estancar a saída de auditores para outros estados.

Após 20 anos sem concurso, o GDF nomeou 180 auditores da receita. Só que, em menos de um ano, 40 deles já migraram para outros fiscos estaduais, que garantem melhores remunerações.

Isso acontece porque, na forma atual, o Distrito Federal ocupa a 26ª posição remuneratória entre os fiscos estaduais do País.

A aprovação do projeto ajudará o DF a não perder mais auditores e evitará futuros prejuízos na arrecadação tributária.

A verdade é que o governo anda preocupado com a saúde financeira da capital e, com o projeto, tentará melhorar a receita local e garantir os recursos necessários para atender a população e as demais carreiras do serviço público.