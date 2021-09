Programações

Parlamentares do DF estão se programando de diversas formas para este feriado

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

Parlamentares do DF estão se programando de diversas formas para este feriado. Alguns confirmaram presença nos atos, outros disseram que vão cumprir agendas diferentes, em Brasília e nas Regiões Administrativas. Um terceiro grupo pede cuidados com a covid e há os que aproveitam o momento para avaliar o quadro político-institucional do país.

“Potente”

A deputada distrital Arlete Sampaio (PT) chamou os manifestantes para o grito dos excluídos e destacou que a manifestação de entidades populares nesta data – já tradicional – “precisa ser potente”. Ao mesmo tempo, ela demonstrou desconforto com comentários irônicos do último fim de semana sobre o presidente da República.

De lado

“Bolsonaro merece nossas duras críticas e nossa ferrenha oposição por sua prática, suas posições, pelo negacionismo, pela corrupção. Mas o que ele faz na vida privada deixemos de lado, exceto o que for de interesse público”, disse. O recado está relacionado ao ex-funcionário que acusou a ex-esposa do presidente de tê-lo traído.

De bike

Num outro viés, o vice-presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos) – que apoia Bolsonaro – vai de bicicleta para a Esplanada dos Ministérios e participará amplamente das manifestações.

Em família

“É muito importante darmos apoio ao presidente neste momento, assim como à liberdade de expressão”, disse Delmasso. Já o presidente da Casa, deputado Rafael Prudente (MDB), até o fechamento da coluna estava com a agenda do dia livre, reservada para a família.

Responsabilidade

A senadora Leila Barros (Cidadania-DF) pediu responsabilidade a todos. “O Brasil celebra 199 de independência com as tradicionais paradas militares sendo substituídas por manifestações de protestos. O mundo vê o Brasil com desconfiança. Não precisamos de um agravamento na crise institucional”, disse.

Pauta

Segundo ainda a senadora, a situação é mais grave porque o presidente da República tem sido o incentivador da discórdia. “Os interesses devem ser deixados de lado em nome da discussão de uma pauta mínima que diminua o sofrimento do povo. Continuar esticando a corda só nos levará para o abismo”, alertou.

Alicerces

“A liberdade de expressão e manifestação de pensamento são alicerces da democracia. Espero que as pessoas que se manifestarão não descuidem das recomendações sanitárias. Da mesma forma, torço para que os atos sejam eventos pacíficos para a divulgação de ideias”, afirmou ela.

Covid

Acostumado a participar de manifestações, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) contou que desta vez ficará em casa e está estimulando a população a tomar cuidado. “Estou muito preocupado com o avanço da covid aqui no DF”, acentuou.

Variante

“Mesmo já tendo tomado as duas doses da vacina não irei a nenhuma aglomeração e acho que deviam evitar qualquer tipo de evento em Brasília. A variante Delta é muito mais contagiosa e está circulando bastante por aqui”, frisou.

Sem perigos

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos), que está se recuperando de uma cirurgia ortopédica, é outro que não participará dos atos, em função disso. Mas ele não vê perigo de confronto nas manifestações e avalia que o feriado, apesar das preocupações, será tranquilo em todo o Brasil.

“Orgulho”

“Será mais uma demonstração de força e união das Forças Armadas com o presidente, claro que com muitos outros eventos, mas a meu ver correrá tudo bem”, destacou. “Fui militar por seis anos, servi à Força Aérea Brasileira e sempre tive orgulho de participar todos os anos, mas agora não vai dar”, acentuou.

Na rádio

O senador Izalci (PSDB), por sua vez, afirmou que pretende passar o feriado “trabalhando”. Ele não estará nas manifestações, mas participará de um programa de rádio no Guará e vai se preparar para as atividades da CPI da Covid – já que esta semana será de reuniões internas para elaboração do relatório final.

Sem omissões



A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) deu um tom mais didático à importância das manifestações. Ressaltou que “a saída pra o Brasil está na política”. “Não podemos ser omissos num dos momentos mais graves da República desde a redemocratização. É papel de todos e de cada um rejeitar o fascismo”, afirmou.

Ameaças

Na mesma linha da petista, o deputado distrital Fábio Felix (Psol) enfatizou que “não é possível o país aturar mais declarações golpistas do presidente e ameaças às instituições”. Segundo ele “é urgente derrubar Bolsonaro para que, longe da blindagem do cargo, possa pagar pelos seus crimes”

Sem vacinas

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) movimentou outra vez a Câmara ao protocolar, na última semana, mais um projeto polêmico, ao lado da colega Chris Tonietto (PSL-RJ). O texto pede que seja garantido à população o direito de optar por não ser vacinada.

“Desserviço”

Avaliada pela maioria dos parlamentares como “um desserviço ao país”, a matéria foi alvo de conversas na Casa e tida como uma corrente na contramão do que pensam vários governadores – que começam a avaliar o uso, nos Estados, de um passaporte de vacinação para conter a covid, a ser apresentado nos locais de grande movimento.

No PTB

O deputado distrital José Gomes, que estava há meses sem partido, não apenas se filiou ao PTB como assumiu a presidência da legenda de Roberto Jefferson no Distrito Federal. Tudo foi formalizado quinta-feira (2), durante um almoço com representantes da sigla no Hotel Windsor, em Brasília.

“Bandeira”

“Depois de várias conversas e uma profunda análise, escolhemos o PTB porque sempre trabalhou pela geração de emprego e renda, a principal bandeira do nosso mandato. Fiquei muito feliz com o convite e tenho certeza que a população de toda a nossa capital ganha com essa nova parceria”, afirmou Gomes.

Bravatas

Com várias causas em Brasília, o advogado André Callegari está sendo chamado por um grupo de políticos e colegas de “gauchinho de nada” em conversas reservadas. Isso porque, nos últimos tempos, segundo fontes, ele tem contado muitas bravatas, dando a entender que é o profissional de Direito “que mais tem força nos tribunais superiores”.

Clientes

Callegari é, hoje, advogado do empresário Joesley Batista, do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e, mais recentemente, da colega Karina Kufa, que foi convocada pela CPI da Covid para explicar por que apresentou o lobista Marconny Faria ao ex-secretário da Anvisa José Ricardo Santana.

Bola fora

Jornalistas com apuração local e nacional sediados no DF estão extremamente chateados com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Sua assessoria confirmou, com vários dias de antecedência, entrevista de uma hora dele para uma rede nordestina que consiste num pool de mais de 60 emissoras de rádio.

Queimado

Vieram a Brasília na última semana três profissionais de imprensa mais o âncora do programa e, na hora, ele não apareceu alegando compromissos inadiáveis. Ficou queimado não apenas com os repórteres da região, mas por ter sido desatencioso com a categoria inteira. Tremenda bola fora para quem tem pretensões eleitorais em 2022.