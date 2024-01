Problemas para Collor

Em 4 de dezembro, liminar da 10ª Vara Cível de Maceió obrigou a Globo a renovar contrato com a emissora de Collor por mais cinco anos

O desembargador Paulo Zacarias da Silva, do Tribunal de Justiça de Alagoas, agravou a situação das empresas do ex-presidente Fernando Collor, ao cassar a liminar que obrigava a Rede Globo a renovar seu contrato com a TV Alagoas, pertencente à família Collor de Mello.

Em 4 de dezembro, liminar da 10ª Vara Cível de Maceió obrigou a Globo a renovar contrato com a emissora de Collor por mais cinco anos. A Globo pretendia encerrar a 31 de dezembro uma parceria que dura 48 anos. Isso poderia ser fatal à TV Alagoas, que depende da programação da Globo.

Essa decisão é que foi revista pelo Tribunal de Justiça, alegando que a primeira instância extrapolou sua competência ao dar a decisão, poque a emissora local está em recuperação judicial há quatro anos e o juiz não poderia decidir contra uma empresa que não integra essa relação processual.

Como o processo corre em segredo de Justiça, o voto do Tribunal de Justiça só foi conhecido nesta quarta-feira, 3. Mas há ainda uma esperança, pois o desembargador quer ouvir outros dois, como ele integrantes da Terceira Turma do TJ.