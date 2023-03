Pressão contra a Venezuela

Ele quer saber, antes de mais nada, em nome de quem o Assessor Especial Celso Amorim manteve diálogo com Maduro

Mostrando que pretende mesmo fazer oposição ao governo Lula, o deputado brasiliense Paulo Fernando apresentei Requerimento de Informações nº 563, de 2023, endereçado ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira para que exponha à Câmara dos Deputados as circunstâncias do encontro entre o assessor especial da Presidência, embaixador Celso Amorim, e o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Ele quer saber, antes de mais nada, em nome de quem o Assessor Especial Celso Amorim manteve diálogo com Maduro.

A partir daí, pergunta por que não foi dada transparência à agenda dos encontros pelo Governo brasileiro que só foram revelados, por mídia social, do próprio Maduro e pela televisão estatal venezuelana.

Afinal, diz ele, o lógico seria o Itamaraty encabeçar esses encontros, não um assessor pessoal do Planalto.

Diante disso, o deputado pergunta: “qual a posição brasileira diante das notórias delações aos direitos humanos, ruptura democrática e ligação direta e indireta dos altos escalões do Estado venezuelano com organizações criminosas, transnacionais de grande vulto, envolvidas em tráfico de drogas, mercadorias, riquezas minerais e no agenciamento e o abuso da população indígena, fatos inclusive que representam uma grave ameaça à segurança nacional e à segurança pública brasileira?” Pergunta, por fim, se o foverno brasileiro pretende engajar, fortalecer ou estabilizar o regime autoritário de Nicolás Maduro.

Bia Kicis comandará ala conservadora em Brasília

Por falar em ofensiva da direita, nesta quinta-feira, 30, assumirá nova diretoria executiva do PL do Distrito Dserá presidida pela feputada federal Bia Kicis e o distrital Thiago Manzoni, assumirá o cargo de secretário-geral.

Para Thiago Manzoni, este evento é, nem mais nem menos, um marco na história do conservadorismo e do partido.

“Será um dia muito especial para todos nós conservadores, para o PL, e o dia de um novo início, de um ciclo de vitórias, que nós esperamos que se concretize em 2026, com a eleição de muitos mandatários conservadores”, comemorou Manzoni.

“Foi ao fato de pertencer a este grupo político, liderado pela Bia aqui no DF, e ao partido do presidente Bolsonaro, que aliados, fizeram com que eu alcançasse uma cadeira na Câmara Legislativa”, disse o distrital, em uma profissão de fé.