Praça dos Três Poderes sem grades

Coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciar medida concreta durante o evento. Avisou que todas as grades que cercam o edifício do Congresso serão retiradas. Será, assegurou, uma demonstração a mais que o Congresso é do povo, dos brasileiros.

As grades estavam lá desde que o presidente Jair Bolsonaro passou a atacar parlamentares, em especial o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia – o que serviu de senha para baderneiros se instalarem na praça dos Três Poderes. O presidente Lula já havia mandado sumirem com as grades em torno do Palácio do Planalto.