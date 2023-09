Por adicionais na carreira socioeducativa

Fábio Félix fez questão de dizer que ia ser breve e cumpriu: não usou os 15 minutos a que tinha de direito para defender os quase 2.300 colegas de profissão

O distrital Fábio Félix apareceu na tribuna do Tribunal de Contas do Distrito Federal para fazer sustentação oral em nome dos servidores do sistema socioeducativo.

Disse que é servidor de carreira e está deputado, para justificar representação que apresentou, apontando irregularidades ao não se pagarem adicionais de insalubridade e periculosidade.

Disse que, em casos semelhantes, quando os servidores entram na justiça, ganham o acréscimo no salário depois de perícia que mostra as péssimas condições de trabalho nas unidades de internação.

Fábio Félix fez questão de dizer que ia ser breve e cumpriu: não usou os 15 minutos a que tinha de direito para defender os quase 2.300 colegas de profissão. Afinal, tinha sessão na mesma hora na CLDF