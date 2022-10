Performance de Keka

Na eleição anterior, a professora Fátima Sousa conseguiu 65.648, ou 4,35%, além da façanha de, pela primeira vez, ultrapassar o PT

O desempenho de Keka Bagno marcou a pior performance do PSOL nas majoritárias do Distrito Federal nas cinco eleições que disputou ao longo de vinte anos. Keka teve apenas 13.613 votos, ou 0,82% do total.

Em 2006, 2010 e 2014, Toninho Andrade foi o candidato do PSOL ao Buriti. Chegou ao recorde de votações do partido em 2010: foram 199.095 votos, 14,25% do total, o que se atribui a uma boa campanha e também ao descontentamento de eleitores petistas com a indicação de Agnelo Queiroz.

Em 2006 Toninho teve 55 mil votos e em 2014, 34.689, sempre muito acima do obtido desta vez por Keka Bagno.