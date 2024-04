Pepa hospitalizado

O deputado distrital Pepa, nome eleitoral do servidor público Pedro Paulo de Oliveira, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na manhã desta segunda-feira, 1, e foi imediatamente transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a assessoria do parlamentar, Pepa foi hospitalizado após sentir um mal-estar enquanto cumpria agenda externa em Planaltina, nesta manhã.

“Ele recebeu os primeiros cuidados no Hospital Regional de Planaltina e será transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês para internação. Mais informações serão divulgadas após a emissão do boletim médico”, disse.

Pepa tem 58 anos e se elege com os votos de Planaltina, onde disputa eleitorado com o ex-distrital Cláudio Abrantes. hoje secretário de Cultura.