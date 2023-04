Pente fino

A polêmica ficou em torno dos processos de regularização dos lotes, e a especulação imobiliária que ronda o setor

Diante do conflito de interesses percebido em audiência pública de Arniqueiras entre os moradores e a Terracap – em relação aos critérios do edital de compra direta de terrenos da região – a presidente da Comissão de Fiscalização Governança, Transparência e Controle da Câmara Legislativa, distrital Paula Belmonte (Cidadania) solicitou a suspensão do edital.

Diante do confronto, Paula sugeriu adiamento do edital de compra direta de terrenos, até que a comissão possa avaliar adequadamente os pleitos e a transparência no processo.

Concordância entre as partes

Paula Belmonte percebeu o impasse com relação aos valores dos terrenos praticados pela Terracap e a comunidade, que considera injusto o preço do metro quadrado.

Como alguns já compraram, e outros desejam comprar, ela solicitou uma nova reunião técnica com moradores e representantes da Companhia para reabrir o diálogo sobre a problemática.

“A regularização é tema prioritário na região, e terá o esclarecimento que merece”, promete a deputada.