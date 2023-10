Paulo Octávio e Gilberto Kassab fazer festa do PSD

O presidente nacional Gilberto Kassab e o presidente regional Paulo Octávio se unirão para fazer um jantar, nesta quarta-feira

O aniversário do PSD, partido criado por dissidentes do antigo DEM e do atual PSDB para criar uma alternativa aos militantes que não desejavam fazer oposição cerrada aos governos petistas e emedebistas, será comemorado em Brasília. O presidente nacional Gilberto Kassab e o presidente regional Paulo Octávio se unirão para fazer um jantar, nesta quarta-feira, 4, em homenagem ao aniversário do partido.