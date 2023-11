Para divulgar a lista de espera na Saúde

É de autoria de Fred Linhares o projeto que, se aprovado, determinará ao poder público que divulgue a lista de espera para cirurgias seletivas

O deputado brasiliense Fred Linhares tem elogiado o Ministério Público do Distrito Federal pela parceria que fez com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao lançar o Mapa da Social da Saúde.

Fred lembra que essa ferramenta digital disponibilizará, inclusive, o nome na lista de espera. É um serviço que permitirá ao usuário consultar o seu lugar na fila de exames e procedimentos no Distrito Federal.

Afinal, argumenta o deputado, “o acesso ao serviço de saúde permanece um dos problemas mais graves na nossa sociedade, e uma das principais reclamações de pacientes do SUS é a espera na fila”.

Só para lembrar, é de autoria de Fred Linhares o projeto que, se aprovado, determinará ao poder público, à União, aos Estados, ao Brasil inteiro, inclusive Municípios, que divulgue a lista de espera para cirurgias seletivas, consultas especializadas e exames complementares realizados pelo Sistema Único de Saúde.