Para criar um Ministério da Segurança

Considera, inclusive, que grande erro do antecessor Bolsonaro foi ter reunificado as pastas de Justiça e Segurança Pública

Andou fazendo contas o deputado brasiliense Alberto Fraga. Descobriu que, embora tenha 2,7% da população mundial, o Brasil responde por 20% dos homicídios do mundo.

Tirante as guerras, o Brasil tornou-se o oitavo país em número de mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Foi por essas e outras, raciocina ele, que pesquisa Datafolha acaba de mostrar que seis a cada dez brasileiros se dizem inseguros no País.

Enquanto 53% dos homens afirmam sentir-se ameaçados, a proporção sobe para 65% entre as mulheres. Previsivelmente, Fraga disse que no governo passado a criminalidade não atingia os patamares de hoje e cobrou do presidente Lula o que constituiu uma de suas principais – nas palavras de Fraga –promessa eleitorais, que é a criação de um Ministério da Segurança Pública.

Considera, inclusive, que grande erro do antecessor Bolsonaro foi ter reunificado as pastas de Justiça e Segurança Pública. Vem aí uma curiosidade: nisso aí Fraga faz coro com um segmento significativo da bancada do PT, que defende o fatiamento da pasta hoje entregue ao ministro Flávio Dino – em especial caso não consigam colocá-lo de vez no Supremo Tribunal Federal.