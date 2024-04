Países Baixos celebram o Dia Nacional

A Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil celebrou o Dia Nacional, que acontece em 27 de abril, quando é comemorado o aniversário do Rei Willem-Alexander.

A festa, conhecida como o Dia do Rei é a maior celebração do país, e conta com vários eventos. Em Brasília o Embaixador André Driessen recebeu convidados em sua residência oficial para comemorar no dia 25. Membros do governo, jornalistas, comunidade neerlandesa e parceiros marcaram presença.

A relação entre os Países Baixos e o Brasil é historicamente amistosa e de longa data, caracterizada por uma cooperação e coordenação bem-sucedidas em diversos campos. Dentro da relação bilateral, comércio e investimentos levam destaque.

O Dia do Rei é uma ocasião para refletir sobre os laços sólidos que unem os dois países. “Neste ano, no Dia do Rei, a nossa data nacional que simboliza a unidade das pessoas que compõem o Reino, celebramos os 50 anos da mudança da Embaixada para Brasília e as relação bilateral. Holanda e Brasil têm uma relação histórica e de amizade. Nos últimos 50 anos, nesta bela cidade modernista que nos acolheu tão bem, consolidamos a cooperação mútua em várias áreas. Através de uma exposição na recepção, mostramos alguns destaques.

Aprofundar a parceria

Estou muito entusiasmado com o que está por vir, pois Holanda e Brasil vão aprofundar ainda mais sua parceria, principalmente nos temas de agricultura sustentável, transição energética, água, logística verde e inovação,” disse Andre Driessen embaixador do Reino dos Países Baixos para o Brasil.

A economia holandesa atingiu recentemente 1 trilhão (1000 bilhões) de dólares e atualmente é a número 18 no mundo. Aparece em posições proeminentes nas listas de países inovadores e até mesmo dos países mais felizes no mundo.

A Holanda possui desafios de sustentabilidade, ligados à agricultura, transição energética, gerenciamento dos recursos hídricos e outros temas que visam garantir um futuro seguro para a população. Essas questões são encontradas em várias regiões do mundo e se transformam em oportunidades de cooperação entre países.

Com o slogan #SolvingGlobalChallengesTogether, os Países Baixos estão fortalecendo os laços com o Brasil visando resolver questões tão importantes para os dois países que estão comprometidas com uma cooperação econômica mais estreita, especialmente no contexto da sustentabilidade.