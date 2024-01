Pacote contra a dengue

Ibaneis também prometeu intensificar a aplicação do fumacê, estende o horário de funcionamento de UBSs para incluir atendimento noturno e nos fins de semana

Sem vacinas do governo federal, o governador Ibaneis Rocha anunciou na tarde desta quinta-feira, 18, que “diante do crescente número de casos de dengue no Distrito Federal, implementamos medidas estratégicas para combater a propagação da doença, começando pela instalação de nove tendas de hidratação, cada uma com uma equipe da família e apoio dos bombeiros, com unidades de resgate.

As tendas serão instaladas nas administrações de Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia, Recanto das Emas, Brazlândia, Estrutural, São Sebastião, Sobradinho e Santa Maria e funcionarão a partir do sábado, 20.

Ibaneis também prometeu intensificar a aplicação do fumacê, estende o horário de funcionamento de UBSs para incluir atendimento noturno e nos fins de semana e reforçar a coleta de lixo e carcaças.

Muda a Administração Regional do SIA

Já está decidido: o governador Ibaneis Rocha colocará na administração regional do Setor de Indústria e Abastecimento um indicado do distrital Thiago Manzoni. Ao longo dos últimos meses, Thiago Manzoni tem se revelado um aliado fiel e, em especial, discreto, sem fazer alardes.

Proposta para a Polícia Militar

A propósito, nesta quinta-feira, 18, Manzoni protocolou projeto que institui a Política Distrital de Valorização, Acolhimento e Proteção dos Profissionais de Segurança Pública do Distrito Federal. Para o distrital, a desestabilidade psicológica que acomete alguns policiais é apenas um sintoma de uma cultura que buscam consolidar no Brasil, tratando o bandido como herói e o policial como vilão.

“O problema da nossa polícia não é a saúde mental; a saúde mental e os problemas psicológicos que os nossos policiais enfrentam decorrem dos vícios que a nossa sociedade tem. É impossível não adoecer mentalmente quando você sai todos os dias de casa expondo a sua própria vida ao risco, e você sabe que não tem segurança jurídica”.

Para Thiago Manzoni, “é impossível ter saúde mental quando, numa audiência de custódia, o bandido é tratado como herói e você é tratado como vilão. Portanto, o problema da nossa polícia não é saúde mental; a saúde mental é o sintoma”.

O projeto institui medidas para a prevenção da violência, proteção e apoio a profissionais que tenham sofrido ou estejam em risco iminente de sofrer qualquer tipo de violência decorrente do exercício de suas atividades.