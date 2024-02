O tsunami virou marolinha

Ibaneis movimentou-se com rapidez, acionou sua base parlamentar e foi pessoalmente à primeira sessão da Câmara no ano

Ao se abrir o ano parlamentar, havia quem imaginasse um confronto feio entre poderes, com distritais rebelados em uma Câmara Legislativa contrariada derrubando o veto do governador Ibaneis Rocha que cortara, na lei orçamentária do Distrito Federal, emendas em valor superior a R$ 82 milhões.

Para isso, porém, seria necessário ignorar a influência do Buriti sobre a Câmara, além de subestimar a capacidade política do governador e de sua equipe. Ibaneis movimentou-se com rapidez, acionou sua base parlamentar e foi pessoalmente à primeira sessão da Câmara no ano, para fazer um relatório de seus trabalhos, além de mostrar a emergência da dengue.

Enquanto isso, sua assessoria parlamentar trabalhava nos bastidores, fechando um acordo. O resultado dessa rápida e eficiente negociação foi a formalização de duas propostas legislativas pela Mesa Diretora, presidida por Wellington Luiz, do MDB. A primeira delas era uma emenda supressiva que dá sumiço em programas da lei orçamentária no valor de R$ 49,9 milhões, extinguindo 18 programas de trabalho da própria Câmara. A segunda, um projeto de lei do Buriti, dando um crédito de R$ 35 milhões aos distritais para programas de comunicação. E não se fala mais nisso.

Defesa de autistas

O vice-líder do governo na Câmara Legislativa, distrital Iolando Almeida, foi à tribuna na tarde desta terça-feira, 6, para criticar o GDF pelo tratamento dispensado a servidores com deficiência no Distrito Federal. Iolando referiu-se especificamente ao caso de uma aprovada em concurso público que teve sua nomeação negada pelo GDF.

“Ela possui um laudo com diagnóstico de autismo em nível 1, mas o governo argumentou que ela não estaria enquadrada como pessoa com deficiência e a excluiu do concurso”, reclamou.

Para Iolando, não faz sentido que pessoas com deficiência com laudos comprobatórios assinados por médicos da Secretaria de Saúde tenham que entrar na justiça para garantir seus direitos.

Três na mira

O Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM, o Detran e o DER apuram ocorrências de flagrante de suposta embriaguez ao volante que envolvem três deputados distritais. Pelo andamento dos processos, que correm sob sigilo reforçado, um dos flagrados é reincidente neste tipo de ocorrência. Fica o registro de que a então distrital Júlia Lucy costumava dizer, quando no mandato, que havia parlamentar atuando em absoluta embriaguez na Câmara.

Mais uma distrital precisa se licenciar

A distrital Dayse Amarílio declarou-se nesta terça-feira, 6, “angustiada” por precisar faltar ao trabalho. Ela foi diagnosticada com Covid, após suspeita de dengue. Apresentou licença médica e não deverá voltar à Câmara até a semana que vem. O também distrital Joaquim Roriz Neto também se licenciou, mas por dengue.