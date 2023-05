O bom filho à casa torna

Leila foi secretária de Esporte na administração Rollemberg e elegeu-se para no Senado na chapa do então governador, pelo PSB

Após quase nove anos, retornou formalmente ao Senado o ex-senador Rodrigo Rollemberg. Apareceu na Comissão de Meio Ambiente, para participar, como secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, de debate sobre projeto que regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões e que prevê um marco legal que dê segurança jurídica a todos os integrantes do mercado de créditos de carbono.

A iniciativa permitirá que empresas ou atividades neutralizem suas emissões de gases que provocam o efeito estufa a partir da compra de créditos de iniciativas “verdes”.

Rollemberg avaliou, com os demais participantes, que só haverá uma efetiva proteção da cobertura vegetal nativa quando os agentes econômicos e a população constatarem que a floresta em pé rende muito mais do que a floresta derrubada.

Eleito senador pelo Distrito Federal, Rollemberg permaneceu no cargo apenas pela metade de seu mandato, pois se elegeu governador. Na verdade, até esteve no prédio depois disso, pois era funcionário de carreira, mas aposentou-se logo depois de deixar o Buriti.

No debate desta quarta-feira, 24, Rollemberg reencontrou-se também com a senadora Leila Barros, presidente da comissão e relatora do projeto.

Leila foi secretária de Esporte na administração Rollemberg e elegeu-se para no Senado na chapa do então governador, pelo PSB. Os dois, porém, estavam afastados desde que a senadora deixou o partido.