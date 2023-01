Novo secretário de Segurança Pública será nomeado hoje

Sandro é a mais provável escolha, embora dois outros delegados da Polícia Federal também estejam na lista, um deles o ex-secretário Júlio Danilo Souza Ferreira

Tudo indica que o novo secretário de Segurança Pública, a ser nomeado ainda nesta quarta-feira, 25, será Sandro Torres Avelar, delegado da Polícia Federal que já ocupou o cargo entre 2011 e 2014.

Desde essa época percorreu um longo caminho. Ao deixar o governo, candidatou-se a deputado federal pelo MDB. Recebeu 21.888 votos, mas ficou apenas como primeiro suplente, não chegando a assumir.

Retornou à Polícia Federal e assumiu sua direção executiva – na prática, o número 2 da corporação, onde ficou de novembro de 2017 a março de 2018, para então ser designado adido na embaixada do Brasil em Londres, cargo que ocupou até dezembro de 2021, quando foi chamado para retornar à direção executiva da Polícia Federal.

Sandro é a mais provável escolha, embora dois outros delegados da Polícia Federal também estejam na lista, um deles o ex-secretário Júlio Danilo Souza Ferreira.

De um Torres para outro Torres

No serpentário da Secretaria de Segurança já começam a dizer que se passará de um Torres para outro Torres. Existe um grau de maldade nisso.

É que ele trabalhou antes com Anderson Torres, que mais tarde seria ministro da Justiça de Bolsonaro e, ao final do governo, foi justamente para a Secretaria de Segurança do DF, de onde caiu após os atos de vandalismo de 8 de janeiro, estando agora preso.

A maldade está tentativa de associar Sandro Avelar também ao governo Bolsonaro. Seu nome, porém, não seria aceito sem o aval do novo governo Lula, pois existe uma combinação mais do que conhecida entre o Buriti e o Planalto para escolha conjunta de um nome.