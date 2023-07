Novo estilo ao visitar obras

Em Santa Maria, por exemplo, esteve sempre ao lado da distrital Jaqueline Silva, que acaba de entrar no MDB, o partido de Ibaneis

A governadora em exercício, Celina Leão, inaugura um novo estilo ao visitar as cidades do Distrito Federal. Antes de chegar, ela apela à população para que lhe envie mensagens sobre suas queixas, reivindicações, reclamações.

Ao chegar, já conta com esse feed back dos moradores e afina o discurso com a turma. Foi o que fez nesta quinta-feira, 13, ao visitar Santa Maria, onde esteve em uma escola técnica pronta para ser inaugurada no início do próximo semestre – faltam só alguns equipamentos – e o parque local, entre outros pontos da cidade.

Celina também turbina um hábito do governador Ibaneis Rocha, ainda na Grécia, e convida para acompanhá-la os políticos governistas que têm na cidade seu reduto eleitoral.

Em Santa Maria, por exemplo, esteve sempre ao lado da distrital Jaqueline Silva, que acaba de entrar no MDB, o partido de Ibaneis.

Medidas protetivas

Já no carro que a levava a Santa Maria, Celina recebeu uma das respostas a seu pedido de informações. Uma mulher que se identificou como Gabi avisou que Santa Maria é uma das regiões com maior número de medidas protetivas em todo o Distrito Federal.

“Precisamos unir os esforços para aumentar o cadastro reserva das mulheres que já estão aprovadas e tiveram o nome no Diário Oficial, pois a legislação atual lei não prevê a formação de cadastro reserva”, disse.

“As mulheres são a maioria da população do DF, contamos com o seu apoio”, completou Gabi.