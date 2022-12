Novo desenho na Câmara Legislativa

Terá outro colega de retorno, o petista Ricardo Vale, na vice-presidência. É a primeira vez em quatro anos que a oposição real estará na Mesa Diretora

A Câmara Legislativa que assume neste 1º de janeiro tem muitas caras novas – na verdade, a metade é composta por distritais que está chegando agora. Um deles já é tarimbado: Wellington Luiz já passou por dois mandatos, ficou fora na última legislatura, e retorna para ser o novo presidente.

Terá outro colega de retorno, o petista Ricardo Vale, na vice-presidência. É a primeira vez em quatro anos que a oposição real estará na Mesa Diretora.

Também estarão lá o pastor Daniel de Castro, ex-administrador regional nomeado por Ibaneis Rocha, o reeleito Roosevelt Vilela e outro reeleito, Martins Machado.

Oposição preserva força

O PT passou de dois para três distritais – Chico Vigilante, Ricardo Vale e Gabriel Magno – e o PSOL de um para dois – Fábio Felix e Max Maciel – mas numericamente a esquerda permanece com a mesma força, pois Leandro Grass disputou o Buriti e perdeu, enquanto Reginaldo Veras elegeu-se deputado federal.

Ambos integram a federação encabeçada pelo PT. Em tese estão na oposição também Dayse Amarílio, do PSB, e Paula Belmonte, do Cidadania, mas ambas dão sinais de que não terão ações raivosas.

Bolsonaristas estão lá

A maior bancada da Câmara é composta pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro e um dos novos distritais, Thiago Manzoni é da linha mais dura, a de Bia Kicis.

Os demais, Daniel Donizet, Roosevelt Vilela e Joaquim Roriz Neto já têm uma história política e estão afinadíssimos com o governador, o mesmo acontecendo com os emedebistas Wellington, João Hermeto e Iolando, que pode ir para o Executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O princípio vale para os dois do PSD, Jorge Vianna e Robério Negreiros, novo líder do Buriti, assim como o pastor Daniel de Castro, do PP, Muniz Machado, do Republicanos, e Eduardo Pedrosa, do União, ao menos por enquanto.

Na espera

Em toda a composição de forças, ficaram de fora cinco distritais, dois reeleitos, Jaqueline Silva, do Agir, e João Cardoso, do Avante, assim como Jane Klebia, também do Agir (vem a ser o antigo PRN de Collor, depois PTC), Rogério Morro da Cruz, do PMN, e Pedro Paulo, o Pepa, do PP. Mas todos devem formar com o Buriti, sem maiores dificuldades.