Nova tentativa de rever a maioridade penal

A deputada brasiliense Bia Kicis, sempre ela, está relançando a a Frente pela Redução da Maioridade Penal. Ela lista uma série de casos policiais graves que, nos últimos meses, repercutiram no País.

“Por exemplo, em São Paulo: Aluno de 13 anos mata professora e deixa cinco feridos. No mês passado: Menor de idade é apreendido pela PM por tráfico de drogas em Ubá, Minas Gerais.

Menor de idade é preso por envolvimento em homicídio em Wenceslau Braz, no Paraná, na quarta-feira da semana passada. Ainda no mês passado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu menor suspeito de planejar um ataque numa escola. O alerta foi feito pela Interpol.

Cerca de 2 meses atrás, um adolescente de 12 anos preso, suspeito de estuprar uma criança de 4 anos, em Campinas”. Por isso, diz Bia Kicis, ”precisamos retomar o tema da redução da maioridade penal, pois não é possível que a sociedade fique refém de menores”. Sem falar, acrescenta, que “existem adultos criminosos, verdadeiras quadrilhas também por trás dessas crianças, na maioria das vezes”.

Até na Universidade de Brasília

Até a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, a FAC/UnB, foi vítima de ameaças de ataque terrorista.

O autor das ameaças, feitas dentro de um banheiro da faculdade, foi preso nesta quarta-feira, 12. Trata-se de um aluno da própria FAC. Ele foi identificado a partir de imagens das câmeras de segurança. “Além de prestar contas à Justiça, o estudante vai responder a processo administrativo disciplinar na Universidade”, diz nota da reitoria.

“A Administração Superior está avaliando, ainda, a adoção de medida cautelar, como suspensão preventiva enquanto durar o processo administrativo. Também serão feitas diligências para averiguar a participação de eventuais colaboradores dentro do ambiente universitário”, informa o texto.

Na noite de terça-feira, 11, alunos encontraram a seguinte mensagem dentro de um dos banheiros: “Dia 12. Masacre (sic) na FAC”, diz trecho da pichação feita na parede. A mensagem contém ainda o desenho de uma suástica, símbolo usado no centro da bandeira nazista.