Nomes históricos da esquerda feminina

Neta do maior dirigente do comunismo brasileiro, Luiz Carlos Prestes, Ana Prestes (foto) ficou com 5.531 votos

Duas herdeiras de nomes históricos da esquerda brasileira não foram nada bem na eleição deste ano. Ambas disputaram pelo PCdoB, fizeram campanhas dignas e discretas, mas não conseguirem emplacar. Neta do maior dirigente do comunismo brasileiro, Luiz Carlos Prestes, Ana Prestes (foto) ficou com 5.531 votos, o suficiente apenas para chegar à quarta suplência. Já Verônica Goulart, nora do falecido ex-presidente João Goulart, fez uma campanha espartana, pedindo votos nas feiras brasilienses ao lado do marido João Vicente Goulart, presidente nacional do PCdoB. Adotou o nome “coletivo” na candidatura, mas obteve apenas 676 votos. João Vicente Goulart, que fora deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, também já disputou cadeira no Legislativo pelo Distrito Federal, oito anos atrás, nas não se elegeu.