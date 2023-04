Nomes e endereços

Às 11h a equipe do governo federal receberá os parlamentares brasilienses. Já se sabe que comparecerão senadores, deputados federais e distritais

Já têm horários, endereços e nomes de participantes as reuniões que nesta sexta-feira, 28, deverão definir a aprovação do reajuste dos servidores da segurança pública do Distrito Federal.

Às 10h reúnem-se técnicos do Ministério do Planejamento, possivelmente também com técnicos do governo do Distrito Federal, que prepararam o projeto de reajuste.

Às 11h a equipe do governo federal receberá os parlamentares brasilienses. Já se sabe que comparecerão senadores, deputados federais e distritais. Todos esses encontros ocorrerão no quarto andar do Palácio do Planalto, na sala 98.