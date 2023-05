No pendura

Paula Belmonte aproveitou para pedir atenção especial também para linhas de crédito destinadas a micros e pequenos empreendedores

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, comprometeu-se nesta terça-feira, 16, a apresentar nos próximos dias uma nova proposta para solucionar o problema do superendividamento de servidores junto ao banco, que voltou à pauta da Câmara Legislativa.

Os distritais Paula Belmonte e Roosevelt Vilela se reuniram com Paulo Henrique, em busca de uma solução para o problema.

Os servidores podem comprometer até 40 por cento do salário com empréstimo consignado junto ao BRB, mas muitos já ultrapassaram este limite por conta de outras dívidas com a instituição financeira, como cartão de crédito, financiamento de automóvel e de imóveis, de forma a diminuir o sufoco dos servidores com altas dívidas com o banco.

