No MDB, mas não já

Daniel Donizet desligou-se do PL após confronto com sua presidente Bia Kicis e agora busca legenda

Há pouco inocentado pela Câmara Legislativa de acusações resultantes de confusão de um ex-assessor seu, o distrital Daniel Donizet desligou-se do PL após confronto com sua presidente Bia Kicis e agora busca legenda. Donizet nunca escondeu sua preferência pelo MDB do governador Ibaneis Rocha.

Com a turbulência das acusações, que procuravam envolve-lo no incidente do tal assessor em um motel brasiliense, não eram todas as portas que se abriam para o distrital – mesmo tendo chegado à Câmara Legislativa com um capital de 33 mil votos, o quarto na lista.

Agora já se pode pensar em seu ingresso no MDB. Mas todas as partes querem dar um tempo, até a poeira assentar de vez.