No Conselho do Meio Ambiente

Nomeado em portaria da ministra Marina Silva, o ex-governador Rodrigo Rollemberg foi empossado nesta quarta-feira, 17, como conselheiro do Conama, o Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Representará o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, onde é secretário. Durante a posse, recebeu menção pública do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça pela reabertura do Lago Paranoá. Rollemberg não foi o único ex-parlamentar do PSB a integrar o Conama.

Assumiu também, como representante do Espírito Santo, o ex-deputado Felipe Rigoni, primeiro parlamentar cego da história do País. No total, são 114 conselheiros.