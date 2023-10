Neoenergia premia quem usa PIX

Serão três sorteios de 10 prêmios cada um, sendo eles nos dias 25 de novembro, 30 de dezembro e 27 de janeiro

A Neoenergia vai sortear 10 prêmios de R$ 500 entre os clientes da concessionária que estiverem adimplentes e pagarem a fatura de energia utilizando o PIX.

Os interessados no Distrito Federal em concorrer à Promoção Conta Premiada também devem se inscrever no site oficial da campanha e realizar a atualização dos seus dados cadastrais junto à empresa no próprio endereço eletrônico.

Serão três sorteios de 10 prêmios cada um, sendo eles nos dias 25 de novembro, 30 de dezembro e 27 de janeiro.

No total, serão R$ 15 mil em descontos na conta de energia elétrica, sendo R$ 500 em créditos na fatura para cada um dos 30 sorteados.

A promoção tem como objetivo, claro, ampliar a utilização do PIX no pagamento das faturas de energia elétrica na capital. A Neoenergia foi a primeira distribuidora do País a adotar o PIX como forma de pagamento, ainda em 2020.