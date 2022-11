Não sai do Buriti

Sobrou ao vice disputar vaga de distrital, mas com apenas 5.444 votos amargou a segunda suplência de bancada de um só distrital

O atual vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, deixa o cargo no dia 1º de janeiro, mas não precisará se mudar do Buriti.

O governador Ibaneis Rocha anunciou, nesta quarta-feira, 9, a recriação da Secretaria de Relações Internacionais em seu segundo mandato. Ela será assumida por Paco Britto, que perdeu a vice pela necessidade de incorporar partidos mais fortes que o seu Avante à frente da reeleição de Ibaneis.

Foi substituído pela deputada brasiliense Celina Leão, do PP, na coalizão que incorporou também o PL, o Republicanos e vários partidos menores, inclusive o Avante de Paco. Sobrou ao vice disputar vaga de distrital, mas com apenas 5.444 votos amargou a segunda suplência de bancada de um só distrital.

Chegaram a falar possibilidade de assumir a Novacap, mas no fim ficará mesmo na nova secretaria. “Nós pretendemos incentivar muito a parte do transporte de mercadorias aqui no Distrito Federal; é um projeto para que a gente possa avançar cada vez mais”, afirmou o governador, ao comunicar a decisão.

A pasta ao menos tem glamour. No início do atual governo foi ocupada pelo respeitado embaixador Pedro Luiz Rodrigues. Após o anúncio, Britto ressaltou que a recriação da pasta é muito importante para o Distrito Federal: “Nós vamos levar a capital do País para o mundo. Vamos trazer esses recursos para cá para que, assim, a gente possa desenvolver e trazer mais riquezas para o nosso Distrito Federal e, consequentemente, agradar mais à população”.