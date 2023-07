Na sessão da Universal

Embora pertença a outra denominação religiosa, Celina fez um registro especial ao que chamou de papel social da Igreja Universal

Evangélica, a governadora em exercício Celina Leão encontrou tempo na manhã desta segunda-feira, 10, para retornar à Câmara dos Deputados, em uma homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus.

Embora pertença a outra denominação religiosa, Celina fez um registro especial ao que chamou de papel social da Igreja Universal.

“Aquele que nem o estado conseguiu recuperar, aquele que todos acham que não tem mais jeito, é justamente quem Deus quer e que vai ser salvo pela Igreja Universal”, assegurou.

Apesar do esvaziamento do Congresso, já quase em recesso branco, a Universal conseguiu lotar os espaços da Câmara e vários parlamentares acorreram ao plenário, entre eles os brasilienses Damares Alves e Gilvan Máximo.

Agenda diversificada

A agenda de Celina na sua nova temporada de governadora em exercício anda bastante variada.

No sábado, passou parte do dia na festa de aniversário do Itapoã, com direito a participar de jogo de bola com crianças da cidade, e no domingo apareceu, muito animada, no evento Na Praia.