Na Praia do Cerrado

Menos sobrecarregada com o retorno do governador Ibaneis Rocha, a vice Celina Leão aproveitou o fim de semana para participar do evento Praia do Cerrado, no Parque da Cidade.

O espaço estava lotado e Celina encontrou um time de parceiras no futevôlei. Fez demonstração de controle de bola com uma delas e acabou em uma partida com a turma. E com plateia lotada.

No Encontro PL Mulher

Celina também arranjou um tempinho para fazer um aceno às amigas bolsonaristas. Esteve no Encontro PL Mulher, ao lado da presidente da entidade, Michelle Bolsonaro e da deputada Bia Kicis, presidente regional do partido.

Ainda houve uma confusão quando o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou e entrou no palco, o que desconcentrou a plateia e interrompeu o discurso de uma militante que fazia discurso em louvor a Bia Kicis. Quando a turma aplaudia, Michelle interveio: “Pessoal, vamos só deixar ela terminar a fala dela aí daqui a pouquinho ele vai falar. Acalmem-se. Sentem-se”. Foi ignorada, mas insistiu.

“Ele entrou um pouquinho antes da hora. Alô, só um minutinho. Em respeito à nossa mulher que faz acontecer, ela já está encerrando”, disse. A depoente ainda tentou retomar o discurso, sendo novamente interrompida por gritos.

“Mito depois, depois. Agora não. Agora não! Silêncio! Se comportem, meninas, por favor”, retomou Michelle. Não dava mais. Quem falou foi Bolsonaro.