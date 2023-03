Mulheres são maioria na administração pública

Os serviços domésticos foi o único segmento do setor a apresentar retração no período analisado em pesquisa do IPEDF e do Dieese

No setor de Serviços, no qual trabalham quatro em cada cinco mulheres ocupadas, há significativa presença delas nas atividades da administração pública, Defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, ultrapassando um terço da ocupação feminina no DF: 33,8% no segundo semestre de 2021 e 34,1% no de 2022.

Os serviços domésticos foi o único segmento do setor a apresentar retração no período analisado em pesquisa do IPEDF e do Dieese: 12,5% para 10,9%.

Houve aumento de mulheres empregadas no setor privado (45,4% para 46,7%), especialmente com carteira assinada (38,7% para 39,7%), enquanto caiu o contingente feminino no setor público (21,5% para 20,9%) e no trabalho autônomo (13,6% para 12,9%).