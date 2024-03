Mulheres essenciais

No encerramento das atividades do mês da mulher, na Câmara Legislativa, mais de 500 servidoras de áreas essenciais do serviço público, como educação, saúde e segurança, lotaram o auditório da Casa para receber homenagem pelos serviços prestados à comunidade.

Por iniciativa da distrital Paula Belmonte, todas foram agraciadas com moção de louvor, entregues pela distrital e pelos responsáveis de cada área.

“Tivemos a atenção e o cuidado de entregar a moção a cada uma, em reconhecimento a contribuição que essas servidoras dão à sociedade”, destacou Belmonte, que mostrou força ao ser prestigiada pelo alto comando das forças de segurança e pelo secretário de Economia, Ney Ferraz, na composição da mesa do evento. Empolgado, Ney até antecipou a contratação de mais 240 médicos para o Hospital Materno Infantil de Brasília.