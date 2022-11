Mudança no Entorno

Com grande base eleitoral no Entorno, isso mexe com a política brasiliense

Sem conseguir eleger-se senador, o deputado goiano João Campos ficará sem mandato e deve perder a presidência regional do Republicanos. Com grande base eleitoral no Entorno, isso mexe com a política brasiliense. Campos poderá ser substituído pelo deputado eleito Jeferson Rodrigues.