Móveis pertencem ao povo

Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ex-distrital Leandro Grass resolveu sair em defesa dos gastos feitos pela Presidência da República para redecorar o Palácio da Alvorada.

Foi uma resposta à constatação de que o governo gastaria R$ 26,8 milhões com essa reforma, aí incluídos a compra de um tapete por R$ 114 mil, um sofá de R$ 65 mil e mais R$ 130,6 mil para enxoval de cama e banho.

Falando com a autoridade de presidente do IPHAN, Grass garantiu que “o estado dos móveis e da estrutura do Alvorada, patrimônio cultural brasileiro, em janeiro era deplorável. Sem contar o que havia sumido”.

Por isso, “sugerir que os investimentos feitos no espaço sejam de caráter pessoal só pode ser desconhecimento ou má fé”. Mais, Leandro Grass explica que “estamos tratando de um espaço de Estado, residência oficial da presidência da República. Além disso, é um bem cultural brasileiro e todos os investimentos são incorporados ao patrimônio da União”.